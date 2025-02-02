Вот это шоу от «Спартака»! Медина положил чудо-гол, а у Зиньковского три ассиста. Видео

Темп матча был совсем не высоким, и если брать «Астану», то в этом нет ничего удивительного. Ведь вице-чемпионы Казахстана совсем недавно начали сборы, а игра со «Спартаком» для них первая в этом году. Логично, что они были осторожны, неторопливы и под нагрузками. Зато сразу же показали отличную реализацию — на 10-й минуте Максименко справился с ударом Томасова, а потом неудачно сыграл на выходе после углового. Всё закончилось тем, что мяч опустился на голову Амановичу, а потом оказался в воротах.