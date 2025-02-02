«Спартак» предложил € 17,2 млн за трансфер нападающего АЕКа Леви Гарсии — SportDog.gr

По информации источника, «Спартак» сделал предложение в размере € 17,2 млн за 100% прав на 27-летнего игрока. Сообщается, что сам Гарсия, в случае достижения соглашения между клубами, подпишет трудовой контракт с фиксированной оплатой в размере € 2,3 млн за сезон, а его возможная бонусная часть за достижение личных и командных достижений составит € 300 тыс. в год.