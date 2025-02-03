«Мы что, помойка, что ли?» Губерниев — о желании Промеса вернуться в «Спартак»

«Скажи честно: “Я ошибался, хочу принести пользу замечательной команде, прекрасной стране”. Опять вот это нам зачем? Мы что, помойка, что ли? Футболист‑то хороший. А дальше что? Пример он какой для всех нас? Скажи нам: “Ошибался, дайте шанс”. Не, молчок. Бестолочь потому что», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».