Алаев считает преждевременными разговоры о выступлении клубов РПЛ в Суперлиге

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Разговоры об участии клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) в Суперлиге преждевременны. Такое мнение ТАСС высказал президент РПЛ Александр Алаев.
17 декабря организаторы Суперлиги сообщили о ребрендинге соревнования. В частности, теперь турнир сменит название на Лигу объединения (Unify League), а в каждом розыгрыше будут принимать участие 96 клубов, которые будут разделены на 4 дивизиона. Предполагается, что участвовать в турнире смогут клубы из всех 55 ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), включая Россию.
«Мне кажется, что пока рано говорить о Суперлиге как о большом соревновании, набор нескольких документов, еще нужно учитывать, что они ведут суды с УЕФА. Если поступят официальные документы с официальными условиями, конечно, мы с клубами будем это обсуждать. Сейчас можем так, в коридоре пообщаться с коллегами, но даже не обсуждалось. До этого тоже не обсуждали. Нет никакого запрета, потому что ничего нет, вышла новость, ее перепечатали, пока нет даже ни времени, ни желания», — сказал Алаев.
С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за ситуации на Украине.
О планах по созданию Суперлиги
19 апреля 2021 года английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА в Суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги. В июле 2023 года «Ювентус» начал процесс выхода из проекта Суперлиги.
В мае 2021 года суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции. В декабре 2022 года генеральный адвокат суда ЕС Атанасиос Рантос поддержал ФИФА и УЕФА в споре с создателями Суперлиги. По его мнению, Суперлига может создавать свои собственные соревнования, однако ФИФА и УЕФА имеют право заблокировать создание альтернативного турнира под угрозой санкций. Ранее он также отмечал, что правила ФИФА и УЕФА, согласно которым создание любого нового соревнования требует предварительного разрешения, совместимы с законодательством Европейского союза о конкуренции.
В феврале 2023 года британская газета The Telegraph сообщила, что компания А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии УЕФА. В октябре 2023 года испанская газета As со ссылкой на свои источники сообщила, что турнир может стартовать в сентябре 2025 года.
21 декабря 2023 года Европейский суд юстиции вынес решение в пользу Суперлиги и признал действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания турнира нарушающими закон о конкуренции. Суд признал действия футбольных органов вредоносными для европейских клубов, медиакомпаний и зрителей, которым было отказано в возможности «насладиться новым, потенциально инновационным, интересным соревнованием». Суд также постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили доминирующим положением, и призвал прекратить антиконкурентное поведение.