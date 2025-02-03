Алаев считает преждевременными разговоры о выступлении клубов РПЛ в Суперлиге

«Мне кажется, что пока рано говорить о Суперлиге как о большом соревновании, набор нескольких документов, еще нужно учитывать, что они ведут суды с УЕФА. Если поступят официальные документы с официальными условиями, конечно, мы с клубами будем это обсуждать. Сейчас можем так, в коридоре пообщаться с коллегами, но даже не обсуждалось. До этого тоже не обсуждали. Нет никакого запрета, потому что ничего нет, вышла новость, ее перепечатали, пока нет даже ни времени, ни желания», — сказал Алаев.