«Ахмат» не получал зимой предложений по трансферу игрока сборной России Садулаева

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» зимой не получал предложений по трансферу полузащитника Лечи Садулаева, клуб планирует продлить контракт с футболистом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
Соглашение «Ахмата» с Садулаевым действует до июня 2025 года.
«С Лечи будет все хорошо, мы переподпишем контракт. Болельщики “Зальцбурга” просили купить Садулаева? Это же болельщики, не клуб. Предложений зимой по нему не было», — сказал Айдамиров.
Садулаеву 25 лет, в текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Ахмат» в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи. В составе сборной России футболист забил 1 мяч в 4 матчах.