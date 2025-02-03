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«Ахмат» не получал зимой предложений по трансферу игрока сборной России Садулаева

Соглашение игрока с клубом действует до июня 2025 года.

Источник: https://vk.com/akhmatgrozny

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» зимой не получал предложений по трансферу полузащитника Лечи Садулаева, клуб планирует продлить контракт с футболистом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Соглашение «Ахмата» с Садулаевым действует до июня 2025 года.

«С Лечи будет все хорошо, мы переподпишем контракт. Болельщики “Зальцбурга” просили купить Садулаева? Это же болельщики, не клуб. Предложений зимой по нему не было», — сказал Айдамиров.

Садулаеву 25 лет, в текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «Ахмат» в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи. В составе сборной России футболист забил 1 мяч в 4 матчах.

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