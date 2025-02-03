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Вернувшийся в «Зенит» Дркушич присоединился к команде на сборах в ОАЭ

Словенский защитник Дркушич присоединился к «Зениту» на сборах в ОАЭ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Словенский защитник санкт-петербургского «Зенита» Ваня Дркушич присоединился к команде на тренировочных сборах в ОАЭ, сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

В августе 2024 года Дркушич перешел в «Зенит» из «Сочи», затем отправился в аренду в сербскую «Црвену Звезду» до конца сезона. В начале января «Зенит» досрочно вернул защитника.

«Дркушич присоединился к “сине-бело-голубым” в Абу-Даби», — говорится в сообщении «Зенита».

Дркушичу 25 лет. В нынешнем сезоне словенец провел за «Црвену Звезду» 11 матчей и забил один мяч.

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