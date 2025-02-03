Вернувшийся в «Зенит» Дркушич присоединился к команде на сборах в ОАЭ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Словенский защитник санкт-петербургского «Зенита» Ваня Дркушич присоединился к команде на тренировочных сборах в ОАЭ, сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
В августе 2024 года Дркушич перешел в «Зенит» из «Сочи», затем отправился в аренду в сербскую «Црвену Звезду» до конца сезона. В начале января «Зенит» досрочно вернул защитника.
«Дркушич присоединился к “сине-бело-голубым” в Абу-Даби», — говорится в сообщении «Зенита».
Дркушичу 25 лет. В нынешнем сезоне словенец провел за «Црвену Звезду» 11 матчей и забил один мяч.