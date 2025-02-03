«Зенит» предложил «Бешикташу» 15 миллионов евро за Фернандеша, пишут СМИ

«Зенит» уже интересовался полузащитником летом 2024 года. Тогда СМИ сообщали, что петербургский клуб договорился с игроком о контракте до 2028 года с зарплатой в три миллиона евро в год. «Зенит» предлагал «Бешикташу» 25 млн евро за Фернандеша и экс-полузащитника ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, но в итоге вышел из переговоров.