«Зенит» предложил «Бешикташу» 15 миллионов евро за Фернандеша, пишут СМИ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» предложил турецкому «Бешикташу» 15 миллионов евро за португальского футболиста Жедсона Фернандеша, сообщает Sabah.
«Зенит» уже интересовался полузащитником летом 2024 года. Тогда СМИ сообщали, что петербургский клуб договорился с игроком о контракте до 2028 года с зарплатой в три миллиона евро в год. «Зенит» предлагал «Бешикташу» 25 млн евро за Фернандеша и экс-полузащитника ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, но в итоге вышел из переговоров.
По сообщению турецких СМИ, зимой «Зенит» предпринял новую попытку подписать Фернандеша. Чемпионы Российской премьер-лиги (РПЛ) предлагают «Бешикташу» 15 млн евро, однако, скорее всего, стамбульский клуб не согласится на предложение ниже 20 млн евро.
Фернандешу 26 лет. Он выступает за «Бешикташ» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 31 матч за стамбульский клуб во всех турнирах и забил 8 мячей. На счету Фернандеша две игры в составе сборной Португалии.