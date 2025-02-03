Бакаев сломал ключицу на тренировке «Акрона»

«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель. Солтмурад — сильный духом игрок и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждем скорейшего возвращения в строй», — сказал врач «Акрона» Руслан Засиев.