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Бакаев сломал ключицу на тренировке «Акрона»

Бакаев получил перелом ключицы в результате падения на тренировке «Акрона».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Полузащитник тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев получил перелом ключицы в результате неудачного падения на тренировке, ему потребуется операция, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

После одного из единоборств во время вечерней тренировки Бакаев неудачно упал на плечо. На восстановление ему потребуется полтора месяца.

«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдет в одной из клиник Дубая. Восстановление займет около шести недель. Солтмурад — сильный духом игрок и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждем скорейшего возвращения в строй», — сказал врач «Акрона» Руслан Засиев.

Бакаеву 25 лет. Он выступает за «Акрон» с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч и забил три гола. Солтмурад Бакаев является младшим братом чемпиона России-2022/23 в составе санкт-петербургского «Зенита» Зелимхана Бакаева.

Акрон
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