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В «Ахмате» рассказали об участии Кадырова в жизни клуба

Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров рассказал об участии главы Чечни Рамзана Кадырова в жизни команды. Его слова передает Odds.ru.

Источник: AP 2024

«Рамзан Ахматович — наш главный болельщик, почетный президент. Ничего не изменилось, все нормально», — заявил Айдамиров, добавив, что глава региона поддерживает их и интересуется всеми делами.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице. На счету команды из Грозного 13 очков в 18 матчах.

Чемпионат России возобновится после зимней паузы 28 февраля. В 19-м туре «Ахмат» дома сыграет против казанского «Рубина». Встреча пройдет 1 марта.

Ахмат
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