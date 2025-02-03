Стало известно, в какой клуб перейдёт Шамар Николсон

«Спартак» объявил об уходе Николсона вчера, 2 февраля. В нынешнем сезоне ямаец сыграл за красно-белых 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.