Кечинов — о Помазуне: даже сильному вратарю, как Максименко, нужна конкуренция

«Понятно, что с приходом Помазуна в “Спартак” Максименко будет первым номером на первых порах. Но даже сильному вратарю нужна конкуренция. Надеюсь, что в лице Помазуна будет здоровая конкуренция, чтобы Александр не расслаблялся. Сложно сказать, получится ли у Ильи выиграть конкуренцию и стать первым номером. Но это мастеровитый, фактурный и надёжный вратарь. Я видел его матчи за ЦСКА и “Урал”. Если сложится, что ему надо будет встать в ворота, надеюсь, мы не заметим, что потеряли основного вратаря.