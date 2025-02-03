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Кечинов — о Помазуне: даже сильному вратарю, как Максименко, нужна конкуренция

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на переход в стан красно-белых голкипера Ильи Помазуна из ПФК ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

«Понятно, что с приходом Помазуна в “Спартак” Максименко будет первым номером на первых порах. Но даже сильному вратарю нужна конкуренция. Надеюсь, что в лице Помазуна будет здоровая конкуренция, чтобы Александр не расслаблялся. Сложно сказать, получится ли у Ильи выиграть конкуренцию и стать первым номером. Но это мастеровитый, фактурный и надёжный вратарь. Я видел его матчи за ЦСКА и “Урал”. Если сложится, что ему надо будет встать в ворота, надеюсь, мы не заметим, что потеряли основного вратаря.

Только болельщики могут критиковать переход Помазуна из ЦСКА в «Спартак». Зачем экспертам и ветеранам клуба критиковать Илью? Конечно, в наше время такой трансфер был недопустим. Но сейчас к этому отношусь спокойно, потому что было много таких трансферов«, — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

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