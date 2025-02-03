Александр Алаев сообщил, что хотел бы видеть Промеса в РПЛ

«Честно говоря, я не знаю, в каком сейчас статусе Промес. Если он решил все свои проблемы с законом, мне, конечно, хотелось бы видеть его в РПЛ. Он внёс огромный вклад в развитие российского футбола и “Спартака”. Но мне бы хотелось, чтобы сначала он решил все свои проблемы с законом», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».