Шунин: с «Динамо» ничего критичного не происходит — команда борется за тройку

«После неожиданного ухода из “Динамо”, если честно, я не все матчи нашего клуба смотрел. Хотя приезжал на несколько игр, чтобы поддержать команду, — у меня отличные отношения с ребятами. Как бы то ни было, я всегда буду болеть за клуб, в котором провёл 30 лет. Считаю, сейчас ничего критичного не происходит — команда борется за тройку. Да, в одних матчах теряли очки, но в других везло — например, с “Ахматом”, когда Лещук забил. Впереди самый важный отрезок — обычно вторая часть чемпионата даётся сложнее, потому что не все поля в идеальном состоянии после зимы. Буду болеть, чтобы “Динамо” во второй части прибавило и двигалось к медалям», — сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.