Антон Шунин: не стал бы осуждать Бителло за неявку на сборы — надо понять ситуацию изнутри

«Нужно понимать ситуацию изнутри, почему Бителло не приехал к началу сбора, а не просто осуждать человека. Я бы не стал сейчас этого делать. Уверен, что в команде знают детали и примут правильное решение», — сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.