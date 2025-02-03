«20 миллионов — это переплата!» Мостовой обозначил реальный ценник Илича для «Спартака»

«Цена Илича — не выше восьми миллионов евро. Ясно же, что 20 млн евро за Илича — это в три-четыре раза переплата! Как можно полузащитника, который даже не основной в своей команде, за такую сумму брать? Он должен тогда приехать, десять забить и десять отдать, но мы понимаем, что этого не будет», — написал Александр Мостовой в своём телеграм-канале.