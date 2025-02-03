Антон Шунин: у «Динамо» не бывает сильных покупок в зимнее межсезонье

— Он один из ключевых футболистов команды, но вряд ли без него шансы на чемпионство снизятся. Если клуб выгодно продаст игрока, то будет возможность купить одного или двух качественных футболистов, чтобы усилить позицию. Другой вопрос, что у «Динамо» в зимнее межсезонье не бывает сильных покупок — не знаю, с чем это связано. При мне были такие ситуации. Конкуренты, которые борются за высокие места, обычно докупают игроков. Возможно, у клуба есть годовой бюджет и все покупки в рамках него происходят в начале сезона, — сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.