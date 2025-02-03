Шалимов предположил, кому нужнее защитник «Локомотива» Сильянов — «Динамо» или «Зениту»

«Как складывается судьба игрока — ещё несколько лет назад от него был готов избавляться “Локомотив”, когда отдал в “Ростов” в аренду. А сейчас, когда игрок получил практику и воспользовался шансом, он стоит больших денег. Сильянов в обороне, скажем так, неплох, по атаке есть вопросы. Но если говорить о “Зените”, то нужен более атакующий игрок — и в данном случае Самошников выглядит предпочтительнее. Но сейчас Сильянов нужнее “Динамо”, потому что Даса не играет, а на месте правого защитника выходит Кутицкий. У “Зенита” же в этой позиции может сыграть Мантуан и Эракович», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».