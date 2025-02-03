Вингер «Краснодара» Са подтвердил, что контактировал с клубами из Бразилии этой зимой

— В Бразилии писали вещи, о которых вы упомянули. Да, действительно, было несколько контактов с людьми, которые занимаются моей карьерой. Сейчас, конечно, остаюсь в «Краснодаре». Мне здесь нравится, я адаптировался. У меня контракт до 2026 года, поэтому буду продолжать поддерживать фокус на клубе, на остатке сезона. Это самое главное. Я здесь счастлив, — приводит слова Са Metaratings.