Офис Галицкого расстреляли из гранатомета: война миллиардера с бандитами

«Не воровали, а зарабатывали»
В середине 1990-х Галицкий начинал с управления дистрибьютерской компанией, которая специализировалась на косметике. Но направление предпринимателю не очень-то нравилось. В 1998 году Галицкий открыл первый розничный продуктовый магазин. Спустя три года сеть супермаркетов «Магнит» насчитывала уже 250 торговых точек. Аналогов империи миллиардера в России не было.
Но можно ли было в те годы построить подобный бизнес и не столкнуться с бандитскими разборками? Многие наживались не самым честным путем. Но для Галицкого, по его словам, жизнь по закону — дело принципа.
Ему приходилось «воспитывать» бандитов. Подход крайне рискованный. Но Галицкий не выбирал легких путей, а платить за «крышу» отказывался. Причем неважно, кто приходил к нему с дерзкими предложениями: криминальные личности или же представители правоохранительных органов. По словам предпринимателя, если не давать слабину, бандиты сами «сползают в свои категории».
«Во-первых, наш бизнес был довольно, как бы сказать, невидимый, — рассказывал Галицкий в интервью “Коммерсанту”. — Мы не воровали алюминиевые заводы, а открывали маленькие магазины. Бандиты же достаточно глупые люди, чтобы оценить масштаб предприятия. Во-вторых, вы огрубляете процесс, думая, что все сводилось к “плати — не плати”. Шло постоянное обсуждение чего-то. Приезжали какие-то группы, что-то спрашивали, начиная с милиции. Мы всем что-то рассказывали, четко давая понять, что чего не будет, так это выплат».
Галицкий даже не вникал, кто и от кого к нему приходил. Накаты продолжались несколько лет. Потом криминальным кругам стало понятно, что с Галицким иметь дел не получится. Причем ему пришлось выслушать немало угроз и пережить нападения.
«Мне тяжело идентифицировать, когда это были реальные братки, а когда студенты физкультурного факультета. Я занимался бизнесом, по кличкам людей не запоминал. Конечно, у нас были постоянные проблемы. Например, после того, как мы пришли в один город и отказались платить, мне вешали на дверь квартиры траурные венки с надписью “От местной братвы”. В офис стреляли из гранатомета. В один из наших филиалов приходили с автоматами. В такой ситуации надо понимать, что ты должен делать, а чего не должен. Мы четко знали, что не будем платить бандитам ни-ког-да», — подчеркивал миллиардер.
По слухам, однажды Галицкому даже пришлось перед Новым годом закрыть все магазины в одном из крупных российских городов. Народ взбунтовался, властям пришлось прижать криминалитет.
Не бандиты, так чиновники
Одно дело — братки, и совсем другое — чиновники на местах. Зачастую они доставляли Галицкому не меньше проблем. Некоторые из них тоже пытались выбить деньги из бизнесмена. Всячески препятствовали открытию магазинов. Использовали рычаг непробиваемой бюрократии. «Обычная ситуация», — спокойно комментировал Галицкий.
«Мы не укрывались (от местных властей), а просто старались покупать помещения под магазины у частных собственников. Платили налоги. Но, бывало, конечно, что в отдельных регионах магазины месяцами закрытыми стояли. Целые гипермаркеты закрывали. С идиотскими придирками, к примеру: поставьте стенку, где у вас», — вспоминал предприниматель.
Многие почему-то считают, что в той же Европе бизнесу живется намного проще. По словам Галицкого, это не совсем так. Да, чиновники там не пристают. Но возможностей для бизнеса значительно меньше. А иной масштаб несет и соответствующие риски. «Это составляющая твоей работы. Пробуй делать так, чтобы чиновники не приставали», — подчеркивает Галицкий.
Предприниматели, которые шли на поводу у местных властей или бандитов, по его мнению, испортили образ российского бизнесмена.
«Мы — специфически устроенная страна, — отмечал Галицкий в интервью Forbes. — Есть горстка предпринимателей, которые испортили саму репутацию бизнеса. Это бандиты или “договорщики”, у которых была возможность договариваться с властью и пилить советские активы. Теперь народ в бизнесменах видит воров, негодяев, подонков. Что меня, человека, который работает семь дней в неделю, оскорбляет».
«Варварский обычай»
Галицкий часто жестко проходится по олигархам. Для него они — несчастные люди. А еще он всегда осуждал тягу богатых людей к Западу. Его собственная дочь училась в России. И даже не в Москве, а в Кубанском государственном университете. Где когда-то познакомились ее родители. Фанатичное желание отправить ребенка получать образование за рубежом Галицкий называет комплексом советского загранкомандировочного. А дети, возвращаясь в Россию, уже не понимают родную страну. Более того — презирают ее. «Это варварский обычай. Нужно с этим кончать».
«Чемоданные настроения — у составляющих полпроцента, которые по Рублевке и Садовому шляются с кучей бабла. Им все не нравится. Они все время куда-то якобы уезжают. Они же детей несчастных отправляют учиться в Британию, чтобы видеться с ними два месяца в год. Зачем рожать детей, чтобы сдавать их в аренду британцам?» — задавался вопросом бизнесмен.
«Какая у нас куча олигархов? У нас куча несчастных людей, которые навалили на себя активов, при этом они ничего не создали и в этом ничего не понимают до сих пор. Ну, как — человек это не выстрадал. Ему это досталось в результате несложных комбинаций. Ждать от него, что при этом он будет фантастически этим управлять, — невозможно», — подчеркивал владелец футбольного клуба «Краснодар».
По его мнению, люди, которым общество помогло заработать, этому же обществу должны и отдавать. Именно этот принцип и сподвиг его на роль мецената. «В гробу карманов нет», — одна из самых известных фраз миллиардера. Стадион «Краснодара», потрясающий парк, реконструкция зданий в городе, финансирование стартапов — лишь часть того, что делает Галицкий для родного города.
«Это моя жизнь. И я готов участвовать в социальных проектах в Краснодаре. Потому что я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать. Я инвестирую в какие-то активы, ценные бумаги, облигации, акции. Это все стандартный набор пенсионера. И все, что зарабатываю, я буду тратить на город».
Сергей Смышляев