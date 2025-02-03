Офис Галицкого расстреляли из гранатомета: война миллиардера с бандитами

«Мне тяжело идентифицировать, когда это были реальные братки, а когда студенты физкультурного факультета. Я занимался бизнесом, по кличкам людей не запоминал. Конечно, у нас были постоянные проблемы. Например, после того, как мы пришли в один город и отказались платить, мне вешали на дверь квартиры траурные венки с надписью “От местной братвы”. В офис стреляли из гранатомета. В один из наших филиалов приходили с автоматами. В такой ситуации надо понимать, что ты должен делать, а чего не должен. Мы четко знали, что не будем платить бандитам ни-ког-да», — подчеркивал миллиардер.