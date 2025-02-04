Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФС Дюков высказался о тратах «Зенита» на трансферы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита».

Источник: Чемпионат.com

«Не знаю, сколько тратит “Зенит”, но если тратит, то потом этих футболистов продаёт и получает деньги за трансферы. Если говорить о трансферной политике “Зенита”, то она за эти годы доказала свою состоятельность. Практически каждый трансфер успешен, на многих игроках клуб заработал, получил больше, чем потратил на приобретение. При этом игроки помогли в достижении целей, которые клуб ставил перед командой», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь