Глава РФС Дюков высказался о тратах «Зенита» на трансферы

«Не знаю, сколько тратит “Зенит”, но если тратит, то потом этих футболистов продаёт и получает деньги за трансферы. Если говорить о трансферной политике “Зенита”, то она за эти годы доказала свою состоятельность. Практически каждый трансфер успешен, на многих игроках клуб заработал, получил больше, чем потратил на приобретение. При этом игроки помогли в достижении целей, которые клуб ставил перед командой», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».