Кадровый холод: только «Зенит» и «Спартак» интенсивно усиливаются зимой

— Уже много раз было обговорено, что принимать Промеса в России после всех его уголовных залетов, — не очень хорошая репутационная история, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — При всем уважении к былым заслугам Квинси нужно все-таки себя уважать. Его ведь не по политическим статьям осудили в Нидерландах, а по очень мерзкой уголовщине. К тому же я не раз говорил, что его чисто футбольная форма вызывает вопросы. Парню уже 33 года, и он вряд ли покажет то, что демонстрировал в лучшие свои годы. Честно говоря, мне и его прошлое возвращение в «Спартак» в начале 2020 года казалось неуместным. А уж после его прошлогоднего простоя как бы вообще красно-белые не получили сбитого летчика.