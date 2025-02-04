Кадровый холод: только «Зенит» и «Спартак» интенсивно усиливаются зимой

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» — практически единственные клубы РПЛ, которые активно усиливаются нынешней зимой. Они выделяются не только количеством уже состоявшихся и вероятных трансферов, но и их финансовыми масштабами по оценкам СМИ. Остальные клубы высшего дивизиона не проявляют заметной активности на трансферном рынке.
«Спартак»
Весь прошедший январь «Спартак» был самым активным клубом РПЛ на трансферном рынке. И это в момент перестановок во главе спортивного блока. Наконец официально был назначен новый спортивный директор — им стал испанец Франсис Кахигао. Он более 20 лет проработал скаутом лондонского «Арсенала», в том числе главой международного отдела скаутинга английского клуба. В прошлом году на аналогичной должности трудился в стамбульском «Галатасарае».
Предыдущий спортивный директор «Спартака» португалец Томаш Амарал покинул свой пост еще в ноябре. До сих пор неизвестно, какова степень участия Кахигао в нынешних трансферах, так как слухи о переговорах по многим из них шли еще до его назначения.
В частности, по вратарю Илье Помазуну, чье официальное подписание состоялось 2 февраля. 28-летний голкипер перешел из столичного ЦСКА, самого принципиального соперника красно-белых.
Илья находился в системе армейского клуба с 16 лет, но сыграл за него всего четыре матча в РПЛ, в 2020—2024 годах почти всё время проведя в аренде в екатеринбургском «Урале», где получил широкую известность на уровне премьер-лиги. Прошлой весной, после вылета «Урала» из РПЛ, вратарь вернулся в расположение ЦСКА и начал там готовиться к нынешнему сезону.
Но в сентябре был отстранен от тренировок. Причиной тому стало его интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна, в котором Помазун не исключал свой переход в «Спартак» при наличии соответствующего предложения. В итоге он до зимы был без практики. И теперь переходит в ряды красно-белых, которые чуть ранее расторгли контракт со своим многолетним голкипером Александром Селиховым.
Селихов пришел в «Спартак» в конце 2016 года, став спустя шесть месяцев чемпионом России в качестве запасного голкипера. В дальнейшем он в основном был вторым номером при Артеме Реброве и Александре Максименко, но несколько раз вытеснял их на некоторое время из состава, проведя несколько ярких матчей в РПЛ и еврокубках. Несколько раз надолго выбывал из-за травм, что отчасти и предопределило проигрыш конкуренции Максименко.
— Решение идти в «Спартак» — рискованное для Помазуна, — поделился мнением с «Известиями» бывший вратарь красно-белых и сборной СССР Анзор Кавазашвили. — При том, что Максименко уже много лет основной вратарь команды и к нему нет особых вопросов, Илье будет очень тяжело отвоевать место первого номера. И ему бы лучше было уйти в другой клуб. Может быть, послабее, но где бы он точно имел столько же игровой практики, сколько ему давал «Урал».
Еще более громким событием может оказаться возвращение в «Спартак» Квинси Промеса. Который по-прежнему находится в ОАЭ, где он застрял еще прошлой зимой, когда не смог улететь с московским клубом со сборов. Это случилось из-за уголовного преследования в связи с ДТП в Эмиратах.
А дальше местные власти не выпускали его из страны из-за запроса со стороны Нидерландов, где Промес был осужден по делам о распространении крупной партии наркотиков и поножовщине с одним из родственников.
Из-за невозможности задействовать Квинси в своих матчах «Спартак» еще в прошлом году расторг с ним контракт. И теперь Промес играет во второй лиге чемпионата ОАЭ за местный клуб «Юнайтед». Но недавно он посетил товарищеский матч красно-белых, проводящих сбор в Эмиратах, после которого заявил российским СМИ о желании вернуться в свою бывшую команду.
Спартаковское руководство не комментирует возможность возвращения Промеса, но при этом Кахигао и генеральный директор «Спартака» Олег Малышев посещали один из матчей «Юнайтед», что многими воспринимается как сигнал о возможности переговоров с Квинси, если он получит разрешение выехать из ОАЭ в Россию.
— Уже много раз было обговорено, что принимать Промеса в России после всех его уголовных залетов, — не очень хорошая репутационная история, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — При всем уважении к былым заслугам Квинси нужно все-таки себя уважать. Его ведь не по политическим статьям осудили в Нидерландах, а по очень мерзкой уголовщине. К тому же я не раз говорил, что его чисто футбольная форма вызывает вопросы. Парню уже 33 года, и он вряд ли покажет то, что демонстрировал в лучшие свои годы. Честно говоря, мне и его прошлое возвращение в «Спартак» в начале 2020 года казалось неуместным. А уж после его прошлогоднего простоя как бы вообще красно-белые не получили сбитого летчика.
Между тем, «Спартаку» приписывают несколько возможных трансферов из Европы и Южной Америки. В частности, уже не первую неделю идут переговоры о переходе нападающего сборной Сербии и итальянского «Торино» Александра Илича за €20 млн, а также аргентинского форварда Пабло Солари из «Ривер Плейт» за €11 млн.
Большинство потенциальных переходов приписывают главному тренеру команды Деяну Станковичу, но в последние дни в СМИ возникла информация уже о первом возможном трансфере с участием Кахигао — речь о тринидадском нападающем греческого АЕК Леви Гарсии. Предполагается, что за него также будет заплачено €20 млн.
Также «Спартак» расторг контракты с футболистами, приобретенными во времена двух прошлых спортивных директоров — Пола Эшуорта и Томаша Амарала. Речь о нападающем Шамаре Николсоне, защитнике Томаше Тавареше и полузащитнике Виллиане Жозе. Все трое пробыли в «Спартаке» меньше трех лет, а Жозе и вовсе уходит после полугода в рядах красно-белых.
Также ходят слухи о переходе в «Локомотив» или «Химки» полузащитника Антона Зиньковского, потерявшего при Станковиче место в составе. Правда, он выходил в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Краснодара» (3:3) и забил гол, что, возможно, даст ему шанс вновь заиграть в «Спартаке» весной.
«Зенит»
Петербургский клуб в январе отметился приобретением у бразильского «Ботафого» звездного полузащитника Луиса Энрике за внушительную сумму — более €30 млн. Правда, эти деньги должны быть компенсированы двумя трансферами других бразильцев в обратном направлении — нападающего Артура, ушедшего уже сейчас, и полузащитника Вендела, который уйдет летом.
Кроме того, в катарский «Аль-Садд» последовал еще один знаковый бразилец последних лет — Клаудиньо. Таким образом, «Зенит» почти полностью покинула основная группа бразильцев, приносивших ему победы в чемпионатах России предыдущих четырех сезонов, — Малком, Клаудиньо, Вендел. Остался в клубе лишь Дуглас Сантос. Малком уехал на Ближний Восток еще летом 2023 года. Впрочем, на днях «Спорт-Экспресс» писал о его возможном возвращении в Питер.
Тем временем, в ряде СМИ уже не первый день появляется информация о готовности «Зенита» заплатить €20 млн португальской «Браге» за уругвайского полузащитника Родриго Саласара и €30 млн бразильскому «Фламенко» за бразильского правого защитника Уэсли Франсу. На позиции последнего «Зенит» в последние полгода надолго потерял из-за тяжелых травм двух россиян — Сергея Волкова летом и Вячеслава Караваева нынешней зимой.
— Петербургский клуб идет на очень рисковые приобретения, но он уже не раз доказывал, что хорошо умеет работать на латиноамериканском рынке, — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец. — Очевидно, что команда хочет любой ценой выиграть седьмое подряд чемпионство в столетие со дня своего основания. И руководство сделает всё для успеха. Это большая ответственность для главного тренера Сергея Семака, которому придется на ходу внедрять звездных новичков в игру своих подопечных. Но в предыдущие разы это удавалось сделать с Малкомом, Клаудиньо и Венделом. Так что, если не будет никаких непредвиденных трудностей, получится и вновь, что делает «Зенит» безоговорочным фаворитом весенней борьбы за чемпионство.
Остальные клубы высшего дивизиона не проявляют высокой трансферной активности. Можно отметить подписание грозненским «Ахматом» бывшего нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе, наиболее успешно проявившего себя в РПЛ в составе «Тамбова» и «Сочи». Московское «Динамо» отправило своего полузащитника Вячеслава Грулева в аренду «Пари НН», куда также последовал молодой нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров. А казанский «Рубин» отдал своего хавбека Александра Ломовицкого в аренду воронежскому «Факелу».
Алексей Фомин