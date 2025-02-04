«Вижу себя в “Барселоне”. Что за форварда покупает “Спартак” за 20 млн евро

Леви родился в ноябре 1997 года в футбольной семье. Его три брата — Даниэль, Натаниэль и Джуда — представляли или представляют различные клубы Тринидада и Тобаго. А с Натаниэлем и Джудой они сейчас выступают за сборную. Юный Леви часами зависал во дворе за игрой в футбол. Позже Гарсия отмечал, что стать профессионалом ему помог старший брат: «Я должен отдать должное Даниэлю. Он всегда рядом со мной. Если мне нужно ехать на тренировку или на игру, он вызовет такси или арендует машину, чтобы я добрался туда. Он всё время подталкивает меня, чтобы я стал лучше».