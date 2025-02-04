Алаев считает президента РФС Дюкова понимающим и любящим футбол человеком

«В текущей ситуации такое объединение вокруг Александра Валерьевича Дюкова всей футбольной общественности — самое правильное решение, — сказал Алаев. — Нам нужно быть едиными, стабильными, мы это показали на конференции. Александр Валерьевич — большой профессионал, я могу это говорить с уверенностью, потому что проработал с ним шесть лет плечом к плечу. Большой профессионал, системный человек из бизнеса, но в то же время понимающий и любящий футбол, знающий, куда идти. Я рад, что мы в одной команде, будем дальше развивать футбол, каждый на своем месте».