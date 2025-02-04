«В России жилось очень круто». Моцарт высказался о своих словах про расизм фанатов и недружелюбие в «Спартаке»

Бразилец выступал за «Спартак» с 2005 по 2009 год.
— Ваша цитата: «Болельщики в России — жуткие расисты! Если ты забил гол — молодец, а если ошибся, то сразу “грязная макака”. В России власти закрывали на подобные выходки глаза, и расизм процветал. По непонятным мне причинам фанаты “Спартака” сделали меня виновным чуть ли не во всех бедах команды. А ведь я ничего криминального не сделал, я просто хотел играть в футбол!».
— Меня то ли неправильно поняли, то ли не так перевели. Я имел в виду конкретный эпизод с Веллитоном. Был его дебют, он вышел под номером 11, который до того носил кто-то из спартаковских кумиров (Андрей Тихонов. — Sport24). Тогда-то с трибун послышались расистские скандирования. Но я лично никогда не обобщал и не называл русских фанатов расистами. Это лишь один эпизод.
— Еще нашли такие слова: «Когда меня приглашали в “Спартак”, обещали сказочные условия, отличную атмосферу. А на деле я оказался в клубе, где за красивым фасадом скрывался напряженный и крайне недружелюбный коллектив, в штыки принимавший каждого новичка».
— И этого я не говорил! Все наоборот. Когда в Бразилии меня спрашивают о России, как там жилось и игралось — всегда отвечаю, что очень круто. У клуба уже тогда была хорошая инфраструктура, все поддерживали меня и мою семью. Так что за те три с половиной года в «Спартаке» меня ни разу не подставили, не обманули. Выполнили все соглашения.