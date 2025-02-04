«В России жилось очень круто». Моцарт высказался о своих словах про расизм фанатов и недружелюбие в «Спартаке»

— И этого я не говорил! Все наоборот. Когда в Бразилии меня спрашивают о России, как там жилось и игралось — всегда отвечаю, что очень круто. У клуба уже тогда была хорошая инфраструктура, все поддерживали меня и мою семью. Так что за те три с половиной года в «Спартаке» меня ни разу не подставили, не обманули. Выполнили все соглашения.