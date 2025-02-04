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Каманцев допустил скорое появление иностранных судей в российском футболе

Ранее РФС подписал соглашения с федерациями из Белоруссии и Саудовской Аравии по обмену арбитрами.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вопрос участия иностранных судей в футбольных матчах в России находится на завершающей стадии. Об этом ТАСС рассказал глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Ранее РФС подписал соглашения с федерациями из Белоруссии и Саудовской Аравии по обмену арбитрами.

«Насколько я знаю, вопрос участия иностранных судей в российских матчах находится на завершающей стадии, — сказал Каманцев. — Мы уже официально легализуем положения, и, возможно, в каких-то ближайших матчах начнется международное сотрудничество. Конечно, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе наши молодые судьи получат возможности для работы на юношеских соревнованиях и турниров прочего уровня, откуда они начинают свою международную карьеру».

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