Каманцев допустил скорое появление иностранных судей в российском футболе

«Насколько я знаю, вопрос участия иностранных судей в российских матчах находится на завершающей стадии, — сказал Каманцев. — Мы уже официально легализуем положения, и, возможно, в каких-то ближайших матчах начнется международное сотрудничество. Конечно, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе наши молодые судьи получат возможности для работы на юношеских соревнованиях и турниров прочего уровня, откуда они начинают свою международную карьеру».