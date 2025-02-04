В CAS объявили дату слушаний по иску Федотова к ЦСКА

Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА с 2022 по 2024 год. Его контракт с клубом был рассчитан на три года. В начале июня армейцы объявили об уходе специалиста. В августе палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения.