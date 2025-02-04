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В CAS объявили дату слушаний по иску Федотова к ЦСКА

Слушания в CAS по иску Федотова к ЦСКА пройдут 7 марта.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по иску бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к футбольному клубу 7 марта, сообщается на сайте суда.

В октябре CAS зарегистрировал жалобу Федотова из-за невыплаты армейцами компенсации, после чего стороны обменивались письменными заявлениями.

Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА с 2022 по 2024 год. Его контракт с клубом был рассчитан на три года. В начале июня армейцы объявили об уходе специалиста. В августе палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения.

Под руководством Федотова ЦСКА в сезоне-2022/23 стал вторым в Российской премьер-лиге (РПЛ) и выиграл Кубок России, а в сезоне-2023/24 занял шестое место в чемпионате страны и дошел до финала пути РПЛ Кубка России.

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