В «Динамо» простили пропустившего почти весь сбор бразильца Бителло

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отметил, что несколько клубов все еще интересуются Бителло. «Мы всегда готовы к поиску компромиссов, но не на базисе ультиматумов и шантажа. Мы все должны абстрагироваться от эмоций. Мы работаем в профессиональном клубе. Надеюсь, Бителло будет продолжать профессионально выполнять свои обязанности в “Динамо” и способствовать успешному выступлению клуба», — добавил Гафин.