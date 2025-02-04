«Краснодар» в меньшинстве победил «Динамо» в Зимнем кубке РПЛ

АБУ-ДАБИ, 4 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче группового этапа Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 1:0. На 61-й минуте отличился Джон Кордоба.
В начале второго тайма между футболистами началась потасовка после того, как игрок «Краснодара» Витор Тормена нарушил правила в центре поля на Денисе Бокове. После стычки Тормена был удален, вратарь «Динамо» Андрей Лунев получил желтую карточку.
После двух туров в таблице группы 1 лидирует московский «Спартак» (3 очка), второе место занимает «Краснодар» (3), третье — «Динамо» (0). В последнем матче группы «Динамо» 7 февраля встретится со «Спартаком».