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«Краснодар» в меньшинстве победил «Динамо» в Зимнем кубке РПЛ

«Краснодар» благодаря Кордобе в меньшинстве победил «Динамо» в Зимнем кубке РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

АБУ-ДАБИ, 4 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче группового этапа Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 1:0. На 61-й минуте отличился Джон Кордоба.

В начале второго тайма между футболистами началась потасовка после того, как игрок «Краснодара» Витор Тормена нарушил правила в центре поля на Денисе Бокове. После стычки Тормена был удален, вратарь «Динамо» Андрей Лунев получил желтую карточку.

После двух туров в таблице группы 1 лидирует московский «Спартак» (3 очка), второе место занимает «Краснодар» (3), третье — «Динамо» (0). В последнем матче группы «Динамо» 7 февраля встретится со «Спартаком».

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