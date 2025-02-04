«Краснодар» в меньшинстве победил «Динамо» в Зимнем кубке РПЛ

В начале второго тайма между футболистами началась потасовка после того, как игрок «Краснодара» Витор Тормена нарушил правила в центре поля на Денисе Бокове. После стычки Тормена был удален, вратарь «Динамо» Андрей Лунев получил желтую карточку.