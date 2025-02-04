Спасибо Квинси за титулы, голы, эмоции — и до свидания. Почему Рабинер против возвращения Промеса

Да и если брать чисто футбольную составляющую, «Спартак» в порядке, Деян Станкович построил команду, которая прекрасно провела концовку осенней части. В ней уже есть свои новые лидеры — Барко и Угальде, которые с Промесом в официальных матчах никогда не играли, и его появление могло бы нарушить выстроенный баланс в коллективе. Квинси как ярко выраженная прима неизбежно стал бы тянуть одеяло на себя — и на поле, и в раздевалке. Была бы крайне вероятна дележка лидерства, а это часто ни к чему хорошему не приводит — вспомним приход Халка и Витселя в чемпионский «Зенит» Спаллетти и его внезапный развал.