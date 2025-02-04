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Николай Наумов: большие перемены не идут на пользу «Спартаку»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что в сегодняшнем «Спартаке» часто принимаются необдуманные решения.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» склонен к взрывным решениям, таким как расторжение контрактов с футболистами. Посмотрите на их спортивных директоров, которые постоянно меняются: один важнее другого. Кахигао работал в «Арсенале», но особо скаутингом никогда не занимался, а в «Спартаке» ему доверили эту сферу. Не думаю, что он долго проработает в стане красно-белых. До этого был Амарал со своими непонятными трансферами.

Но многое зависит от Станковича. Он сейчас сформирует состав, который должен устаканиться. Конечно, команде нужны некоторые приобретения, но большие перемены не идут на пользу «Спартака». Что касается Николсона, он не входил в основу команды, поэтому о его потере никто жалеть не будет. «Спартаку» нужно просто обрести стабильность, ведь есть хороший состав и тренер«, — сказал Наумов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 18 матчей. Команда Деяна Станковича выиграла шесть последних встреч в рамках чемпионата перед завершением первой части первенства.

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