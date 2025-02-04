Николай Наумов: большие перемены не идут на пользу «Спартаку»

Но многое зависит от Станковича. Он сейчас сформирует состав, который должен устаканиться. Конечно, команде нужны некоторые приобретения, но большие перемены не идут на пользу «Спартака». Что касается Николсона, он не входил в основу команды, поэтому о его потере никто жалеть не будет. «Спартаку» нужно просто обрести стабильность, ведь есть хороший состав и тренер«, — сказал Наумов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.