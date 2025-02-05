Крутые стандарты, спорный гол и спасительный удар Соболева. «Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти

В свою очередь ЦСКА снова вышел с четверкой защитников и ромбом в центре поля. Главное отличие от игры с «Ростовом» — Пьянич в качестве «десятки». В прошлом матче босниец играл чуть глубже, периодически меняясь позициями с Файзуллаевым. Однако во вторник узбекского футболиста заменил классический восьмой номер — Кисляк. Тороп в воротах и Мусаев в атаке — обычная ротация. А Виллиан Роша начал игру с первых минут, так как хорошо проявивший себя на сборах 19-летний Абдулкадыров получил травму. Идет поиск оптимальных сочетаний, и к 1 марта, когда ЦСКА в первом весеннем туре приедет в Санкт-Петербург, все еще не раз может поменяться.