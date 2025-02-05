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«Пари НН» объявил об подписании уругвайского футболиста

«Пари НН» объявил о переходе уругвайского футболиста Тьяго Весино из аргентинского клуба «Велес Сарсфилд».

Форвард будет выступать за нижегородцев на правах аренды до конца 2025 года. Также у российского клуба есть опция выкупа трансфера 25-летнего игрока.

За «Пари НН» Весино будет выступать под номером 9.

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