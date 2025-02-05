«Пари НН» объявил об подписании уругвайского футболиста

Форвард будет выступать за нижегородцев на правах аренды до конца 2025 года. Также у российского клуба есть опция выкупа трансфера 25-летнего игрока.
За «Пари НН» Весино будет выступать под номером 9.
«Пари НН» объявил о переходе уругвайского футболиста Тьяго Весино из аргентинского клуба «Велес Сарсфилд».
Форвард будет выступать за нижегородцев на правах аренды до конца 2025 года. Также у российского клуба есть опция выкупа трансфера 25-летнего игрока.
За «Пари НН» Весино будет выступать под номером 9.