«Мы хотим продлить контракт. Но есть один нюанс». Кузьмичев — о Батракове в «Локо» и Сильянове в «Зените»

— Надеюсь, что нет. Наир — взрослый парень, достаточно опытный футболист. Конечно, он должен понимать, что, если сейчас раскиснет, это скажется на качестве его игры. Тогда в следующее окно никакого интереса к нему уже не будет. Так бывает, что с первого раза не получается уехать за рубеж. Но если есть такая цель, нужно к ней идти и проявлять себя на футбольном поле.