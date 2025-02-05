Генеральный секретарь РФС Митрофанов: жалко, что Федун оборвал связи с российским футболом

— Жалко, но он просто давно не «спикает» (улыбается). Кстати, если без шуток, у него было много хороших идей. Например, именно Федун подтолкнул к единым ежегодным взносам. Правда, эта идея была сильно доработана и переработана. Правда, это была единственная его идея, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.