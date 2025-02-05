«Зенит» не смог договориться об условиях трансфера Малкома

Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство, а в августе нападающий перешел в «Аль-Хиляль». В составе «Зенита» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, также один раз выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок страны.