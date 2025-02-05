«Зенит» не смог договориться об условиях трансфера Малкома

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Зенит» вел переговоры о возвращении имеющего гражданство РФ бразильца Малкома, но петербургский клуб не смог договориться об условиях трансфера с саудовским «Аль-Хилялем», сообщил РИА Новости источник.
Летом 2023 года «Зенит» продал Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. По данным портала Transfermarkt, на данный момент бразилец оценивается в 25 миллионов евро.
«Вариант с возвращением Малкома в “Зенит” обсуждался, игрок хотел вернуться в Россию. Договориться об условиях трансфера с нынешним клубом (“Аль-Хилялем”) не удалось», — сказал источник.
Малком перешел в «Зенит» летом 2019 года из «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом. В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство, а в августе нападающий перешел в «Аль-Хиляль». В составе «Зенита» бразилец стал четырехкратным чемпионом России, также один раз выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок страны.
В «Аль-Хиляле» Малком провел 73 матча, забив 30 мячей и отдав 25 результативных передач. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Саудовской Аравии, а также два раза стал обладателем Суперкубка страны.