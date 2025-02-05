Помазун заявил, что у него нет обиды на ЦСКА

— Было непросто тренироваться без команды. Мы работали с отцом, ЦСКА выделил натуральное поле, на котором я работал пять дней в неделю. Игрового тонуса не было, сейчас надо набирать. Я четыре сезона отыграл в «Урале», поэтому, думаю, мастерство какое-то есть, надо уже переносить на футбольное поле.