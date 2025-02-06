Леви Гарсия — самый нестандартный новичок «Спартака». Что даст форвард за 20 миллионов евро

Говорят, спортивный директор Франсис Кахигао отправился в Барселону, чтобы завершить переговоры с Леви Гарсией и Иваном Иличем.
Про серба мы говорили ранее, а кто такой Гарсия, за которого якобы заплатят 20 миллионов евро?
Работа с легендой
Леви — уроженец Тринидада и Тобаго. Малюсенького государства, которое известно двумя островами. Один называется Тринидад, второй — Тобаго. Третий факт из тринидадской действительности, который вы точно знаете, — фамилия Йорк. Нападающий Дуайт Йорк на рубеже тысячелетий уничтожал соперников «Манчестер Юнайтед», а сейчас тренирует национальную сборную. В 2006-м он даже ездил (еще игроком) на чемпионат мира, где подарил интригу в матче с Англией и спродюсировал исторический репортаж Василия Уткина.
Леви Гарсия, кстати, тоже играет за сборную: у него 43 матча и 8 голов в ее составе.
Леви родился в ноябре 1997 года на острове Тринидад. Его три брата — Даниэль, Натаниэль и Джуда — представляли или представляют различные клубы Тринидада и Тобаго. А с Натаниэлем и Джудой они сейчас выступают за сборную. Леви говорил, что стать профессионалом ему помог старший брат: «Я отдаю должное Даниэлю. Он всегда рядом со мной. Он все время подталкивает меня, чтобы я стал лучше».
В 14 лет Леви, учившийся в колледже Шива Бойз Хинду, попал в академию клуба T&TEC. Уже через год его забрала местная команда «Сипария Сперс». Все завершилось переходом в клуб «Сентрал», откуда в 2015-м молодой человек перебрался в «АЗ».
В Голландии он работал с Марко ван Бастеном, но плотно сидел под другими нападающими — Винсентом Янсеном, Алирезой Джаханбахшем и Робертом Мюреном. При этом тренировки под руководством легенды Леви вспоминает и сегодня: «Одной из настоящих изюминок для меня, помимо всех предсезонных мероприятий, была возможность работать с Марко ван Бастеном. Он уделял мне много внимания во время тренировок. Мы много говорили. На каждом занятии он приходил и давал мне советы. Он показал мне много вещей. Это было очень важно».
Марко тоже хвалил парня: «Он исключительный талант, который может вырасти в большого футболиста».
Однако в «АЗ» Леви Гарсия вообще не вырос и арендовался в «Эксельсиор», где тоже ничего не показал. Зато в 2018-м рванул в Израиль. Клуб «Кирьят-Шмона» взял Гарсию бесплатно, а уже через год заработал на его трансфере в «Бейтар» 600 тысяч евро. В свою очередь, еще через год АЕК заплатил за Леви уже 2,2 миллиона евро, так что и «Бейтар» остался очень доволен подписанием. Тем более что и в футбольном плане Гарсия на израильских полях выделялся.
АЕК — главный клуб в жизни Гарсии: 4,5 года, 160 матчей, в которых Гарсия настрелял 56 голов и отдал 20 голевых передач. По Гарсии уже был интерес из России: «Зенит» и «Краснодар» делали запросы по его переходу, но их отпугнула трансферная стоимость тринидадца. Прошлым летом Леви интересовался и «Марсель», но тоже безуспешно.
Самое важное: Гарсия — профильный крайний нападающий, который во всех клубах до АЕК играл именно на этой позиции. Но тренер Алмейда, который возглавляет греческий клуб, перевел Леви в центр атаки, где он за три последних сезона забил 42 (!) гола. Кстати говоря, по моим данным, Кахигао знаком с аргентинским специалистом, общался с ним на предмет Леви и получил позитивные отзывы.
Зачем «Спартак» его покупает?
Уход Шамара Николсона продиктован тем, что Станкович не верит в ямайца. За время при Деяне Николсон так и не продемонстрировал качеств, которые позволили бы ему помогать команде на постоянной основе. Поэтому серб потребовал другого нападающего. Тем более что уход Манфреда Угальде летом — событие очень вероятное. И у Леви будет возможность за полгода не только помочь команде, но и адаптироваться к роли главного страйкера. Кстати говоря, сомневаюсь, что Гарсия будет сидеть на лавке. Вероятно, тринидадец сможет выходить слева, конкурируя еще и с Маркиньосом. Бразилец провел отличную концовку года, но у него есть один существенный недостаток — реализация. Поэтому вижу, что Гарсия может конкурировать в «Спартаке» сразу на двух позициях: левый вингер и центральный форвард. Хотя и справа в атаке он играть умеет.
Что касается игровых качеств, то у Гарсии много ярких умений. Он очень быстрый, здорово прыгает и великолепно играет головой. У Леви необычный дриблинг. Он не выглядит стабильным, но за счет природных качеств и импровизации часто получаются шикарные соло. Удар — еще один ресурс потенциального новичка красно-белых. Леви умеет бить с обеих ног, но особенно мощно получается с левой. Он здорово координирован и при получении мяча старается очень быстро разворачивать корпус в сторону чужих ворот.
Конечно, ярче всего Гарсия играет на пространстве: у защитника практически нет шансов его остановить, если он проиграл Леви первое касание. При этом «Спартак» получит дополнительную мощь при позиционных атаках. Силовая борьба и, повторюсь, игра головой развиты у Гарсии на хорошем уровне.
Минусы тоже очевидные. Не видел у Леви попыток играть активно без мяча, а ведь Станкович максимально внимательно относится к прессингу. И нападающий — один из самых важных механизмов его построения. Гарсия здорово проявил себя в чемпионате Греции. «Спартак» уже приобретал оттуда футболиста. Это был Эсекьель Понсе, который, кстати, тоже играл за АЕК. Повторить свою же результативность в России у аргентинца не получилось.
Но Понсе — очень зависимый игрок, которому нужен большой объем хороших передач. В этом смысле Гарсия более независимый: он не играет в створе, а способен действовать по всей линии атаки. По модели игры его можно сравнить с Зе Луишем, который до последнего сезона в красно-белой форме, появлялся примерно везде. И, кстати, тоже идеально играл головой.
Вывод
«Спартак» получает достаточно опытного, умелого и забивного нападающего, который поможет уже сейчас, а в перспективе сможет заменить Манфреда Угальде, если костариканец летом получит хорошее предложение из Европы. Из минусов: непонятный уровень прессинга (в АЕК он почти им не занимается) и отсутствие удачного опыта в ведущих лигах Европы (карьера в Голландии не задалась).
Лично для меня Гарсия — самый нестандартный новичок «Спартака». Жду от него очень многого.
Максим Никитин