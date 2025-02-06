Леви Гарсия — самый нестандартный новичок «Спартака». Что даст форвард за 20 миллионов евро

Уход Шамара Николсона продиктован тем, что Станкович не верит в ямайца. За время при Деяне Николсон так и не продемонстрировал качеств, которые позволили бы ему помогать команде на постоянной основе. Поэтому серб потребовал другого нападающего. Тем более что уход Манфреда Угальде летом — событие очень вероятное. И у Леви будет возможность за полгода не только помочь команде, но и адаптироваться к роли главного страйкера. Кстати говоря, сомневаюсь, что Гарсия будет сидеть на лавке. Вероятно, тринидадец сможет выходить слева, конкурируя еще и с Маркиньосом. Бразилец провел отличную концовку года, но у него есть один существенный недостаток — реализация. Поэтому вижу, что Гарсия может конкурировать в «Спартаке» сразу на двух позициях: левый вингер и центральный форвард. Хотя и справа в атаке он играть умеет.