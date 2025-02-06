Парагваец из Аргентины, который в отборе ЧМ-2026 «сожрал» Винисиуса Жуниора. «Динамо» ждет Касереса

Футбольная мечта
Итак, в «Динамо» будет трое парагвайцев. В ближайшее время к Бальбуэне и Фернандесу присоединится 24-летний защитник «Лануса» Хуан Хосе Касерес. Как утверждают аргентинские инсайдеры, футболист на следующей неделе должен оформить переход в столичный клуб и подписать четырехлетний контракт. А бело-голубые получат сто процентов прав на игрока, что важно для Южной Америки, где зачастую в трансферную сделку вовлекаются несколько сторон. В данном случае — «Расинг», где начиналась профессиональная карьера Касереса. По условиям уже второй аренды «Ланус» (в случае, если защитник примет участие в 60 процентах игр) обязан был выкупить 80 процентов прав за 2 миллиона евро.
Еще одно важное уточнение: будущего новичка «Динамо» нельзя сравнивать с играющими в России соотечественниками. Дело в том, что Касерес родился в Аргентине, и он продукт футбольной системы этой страны. С Парагваем его до конца 2022 года связывали национальность и место рождения родителей, наличие родственников в нескольких городах соседней страны и свободное владение языком гуарани, что он демонстрировал в разговорах с парагвайскими одноклубниками.
А два года назад Хуан стал обладателем паспорта исторической родины, что дало ему шанс исполнить свою спортивную мечту. «Я счастлив, что стал натурализованным гражданином и теперь могу внести свой вклад в национальную сборную», — признался он сразу после оформления всех необходимых документов.
При этом никаких переговоров по поводу сборной до этого не было. Когда же последовал долгожданный вызов (летом 2023-го на товарищеский матч с Никарагуа), игрок написал в соцсети: «Когда-то я думал об этом, когда-то я мечтал об этом, и сегодня я этого добился. Я безмерно счастлив быть здесь, представляя свою страну. Спасибо за любовь. Вперед, Парагвай!».
От дружбы до драки
Путь Касереса в большой футбол начался в системе «Бока Хуниорс», где он провел восемь лет. Оттуда Хуан попал в «Расинг», где ему пришлось столкнуться с определенными трудностями при переходе в главную команду. После своего вызова он, не чувствуя никаких симптомов, сдал положительный тест на коронавирус. Но это была мелочь в сравнении с другой историей.
Речь о дружбе с более опытным Рикардо Сентурионом, который двенадцать лет назад едва не перешел в звездный «Анжи». Всю карьеру этого яркого игрока сопровождали скандалы. Начиная с фото с оружием в соцсетях и вождения в нетрезвом виде и заканчивая многочисленными конфликтами. Вот и молодой еще Касерес едва не поддался дурному влиянию Сентуриона, когда того отлучили от основного состава из-за ссоры с главным тренером Эдуардо Кудетом.
В соцсетях появилось фото загулявшей в ночном клубе компании Сентуриона, и сдружившийся с опальной звездой 18-летний на тот момент игрок второй команды Касерес на снимке тоже присутствовал. Хуан в какой-то момент вдруг оказался на скамейке запасных, что, по слухам, было связано с одним из таких походов. Но однажды в отношениях друзей что-то сломалось. Перед одной из тренировок у них случилась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Якобы Сентуриону, который утром прибыл в тренировочный центр в, мягко говоря, не лучшем состоянии, не понравились жесткие шутки Касереса. Позднее аргентинские СМИ рассказывали, что люди из руководства «Расинга» советовали молодому футболисту держаться подальше от таких друзей. Дополнительное — в хорошем смысле — давление на футболиста оказала его девушка. В итоге Хуан, о котором еще на юношеском уровне говорили, как о сильной личности с крепким характером, выбрал правильную дорогу.
Быстр, как Винисиус
Еще одна характеристика Касереса, которая бросилась в глаза в одном из материалов, — «очень атакующий игрок». Хуан действительно здорово поддерживает атаки, и этому есть простое объяснение. В системе «Бока Хуниорс» он преимущественно выполнял роль вингера, либо флангового хавбека. Смена амплуа произошла в «Расинге», но и там Касереса периодически поднимали в среднюю линию. Для обострения игры у чужих ворот у Хуана есть все: скорость, дриблинг, умение отдать пас.
Получив вызов в главную команду в 2020 году, наибольшего развития в «Расинге» молодой футболист добился под началом известного в прошлом форварда Хуана Антонио Пицци. А когда прогресс застопорился, последовала аренда в «Ланус», где за первый сезон в 2023 году он принял участие в 32 матчах и только раз не начал игру с первых минут. Самый сложный момент того периода — история с двумя удалениями. Отбыв дисквалификацию за прямую красную карточку в игре с «Платенсе», он вышел на замену против «Банфилда» и ухитрился во втором тайме схватить два предупреждения.
А так как это было одно из многочисленных аргентинских класико, горячие фанаты «Лануса» требовали выставить Касереса на трансфер. Однако клуб поддержал футболиста, а еще парагвайцу повезло с приходом на пост главного тренера опытного Рикардо Зелински, который поверил в Хуана. По его инициативе Касерес остался гранатовым на сезон-2024, по ходу которого опять же тренер попросил его не уходить в «Тигре», когда больше игровой практики было у конкурентов.
Возможно, это помогло Касересу снова переломить ситуацию и ярко проявить себя в сборной. Можно даже сказать, что он стал одним из символов преображения оказавшихся в глубоком кризисе красно-белых, которых по ходу отборочного цикла ЧМ-2026 реанимировал аргентинский специалист Густаво Альфаро. С прежним штабом в 2023-м у Касереса набралось 135 минут за две игры. Альфаро же доверил ему место в старте против Бразилии, и это было круто. Команда, которая за семь туров забила всего один гол, обыграла пентакампеонов (1:0), а цепкий и резкий в отборе Касерес перекрыл кислород Винисиусу Жуниору!
Бальбуэна на поле тогда тоже был, получив шанс из-за дисквалификации лучшего защитника сборной Густаво Гомеса. Так что о «Динамо» у Касереса должна быть вся информация. А еще о РПЛ Хуану мог рассказать игравший с ним в «Расинге» любимец болельщиков «Крыльев Советов» Гарре. Впрочем, это все лирика. Главное, что Касерес — уже состоявшийся и прогрессирующий футболист. Тот, кто заменит Дасу, которого парагваец превосходит как по атакующим навыкам, так и по игре в обороне.
Игру Касереса против Винисиуса аргентинские СМИ назвали выдающейся, отметив, что парагваец при возможности еще и пасовал с умом. А еще важнее оценка главного тренера, который заявил: «Единственный игрок, который так же быстр, как Винисиус, — это Касерес». Не зря Альфаро называют сильным мотиватором, ведь та игра дала новый импульс карьере будущего динамовца.
Он отвоевал позиции в клубе и в сборной минувшей осенью пропустил только игру с Аргентиной. Тогда случилось единственное поражение Парагвая, а в четырех играх с Касересом удалось набрать восемь очков, взлетев из подвала таблицы в зону прямых путевок на мировое первенство. Возможность сыграть на этом турнире — стимул расти дальше. Уже в «Динамо».
Андрей Кузичев