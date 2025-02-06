Парагваец из Аргентины, который в отборе ЧМ-2026 «сожрал» Винисиуса Жуниора. «Динамо» ждет Касереса

Возможно, это помогло Касересу снова переломить ситуацию и ярко проявить себя в сборной. Можно даже сказать, что он стал одним из символов преображения оказавшихся в глубоком кризисе красно-белых, которых по ходу отборочного цикла ЧМ-2026 реанимировал аргентинский специалист Густаво Альфаро. С прежним штабом в 2023-м у Касереса набралось 135 минут за две игры. Альфаро же доверил ему место в старте против Бразилии, и это было круто. Команда, которая за семь туров забила всего один гол, обыграла пентакампеонов (1:0), а цепкий и резкий в отборе Касерес перекрыл кислород Винисиусу Жуниору!