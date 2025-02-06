Главная трансферная сага «Зенита». Клуб активен, но ключевая позиция всё ещё не усилена

И, видимо, решили сконцентрироваться на бразильском рынке. Там ещё с января ходила информация об интересе к Уэсли из «Фламенго». Футболист статусный и по многим статистическим метрикам стал одним из лучших правых защитников в прошлом сезоне. При этом довольно дорогой. По данным различных бразильских медиа, изначально «Зенит» предлагал за игрока € 7 млн, рассчитывая выкупить 50% экономических прав, но во «Фламенго» отказались. Потом были € 14 млн за полноценный трансфер — тоже мимо. Дальше — больше: в Gazeta do Urubu сообщили, что петербуржцы якобы готовы увеличить предложение до € 30 млн, чтобы заполучить игрока любой ценой. Фантастические цифры? Это ещё не всё — вчера журналисты BolaVip написали, что новый оффер составит € 38 млн (!). Если учесть, что цена на футболиста на Transfermarkt — € 9 млн, это явно перебор.