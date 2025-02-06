Скандальный воспитанник «Краснодара» Игнатьев перешел в алжирский клуб

Игнатьев подписал контракт с «Урарту» в июне 2024 года. Форвард с 13 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Армении. Игнатьев является воспитанником «Краснодара», который покинул в январе 2020 года. После этого нападающий выступал за казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар».