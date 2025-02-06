Скандальный воспитанник «Краснодара» Игнатьев перешел в алжирский клуб

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российский футболист Иван Игнатьев перешел из армянского «Урарту» в алжирскую «ЖС Кабилию», сообщается на странице клуба в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Срок соглашения с 26-летним нападающим не называется. Главным тренером «Кабилии» является немец Йозеф Циннбауэр, который ранее работал с Игнатьевым в московском «Локомотиве».
Игнатьев подписал контракт с «Урарту» в июне 2024 года. Форвард с 13 голами является лучшим бомбардиром чемпионата Армении. Игнатьев является воспитанником «Краснодара», который покинул в январе 2020 года. После этого нападающий выступал за казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи», сербский «Железничар».