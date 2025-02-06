Покинувший «Спартак» Шамар Николсон подписал контракт с мексиканской «Тихуаной»

Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 8 млн. С сентября 2023 года по июнь 2024 года форвард играл на правах аренды за французский «Клермон».