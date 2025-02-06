Илич успешно прошел медосмотр для перехода в «Спартак», сообщил источник

Илич перешел в «Торино» из «Вероны» в январе 2023 года на правах аренды, а с лета — на постоянной основе. Всего за туринскую команду серб провел 61 матч, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. В составе «Вероны» отыграл 76 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных пасов. Также он выступал за сербские «Црвену Звезду» и «Земун», а также нидерландскую «Бреду».