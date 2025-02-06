Илич успешно прошел медосмотр для перехода в «Спартак», сообщил источник

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сербский полузащитник итальянского «Торино» Иван Илич успешно прошел медосмотр для перехода в московский «Спартак», сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В среду «Торино» исключил Илича из заявки на матчи чемпионата Италии. По данным СМИ, «красно-белые» уже достигли соглашения по трансферу 23-летнего полузащитника. Сумма трансфера может составить от 20 до 25 миллионов евро. Летом 2024 года переговоры по трансферу Илича вел петербургский «Зенит», но переход не состоялся.
«Илич успешно прошел медосмотр. Объявление о трансфере в “Спартак” ожидается в ближайшее время», — сказал источник.
Илич перешел в «Торино» из «Вероны» в январе 2023 года на правах аренды, а с лета — на постоянной основе. Всего за туринскую команду серб провел 61 матч, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. В составе «Вероны» отыграл 76 матчей, забил пять мячей и отдал шесть результативных пасов. Также он выступал за сербские «Црвену Звезду» и «Земун», а также нидерландскую «Бреду».