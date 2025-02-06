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Покинувший «Спартак» Николсон подписал контракт с мексиканским клубом

Покинувший «Спартак» Николсон подписал контракт с «Тихуаной».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Шамар Николсон подписал контракт с «Тихуаной», сообщается на сайте мексиканского клуба.

Детали соглашения с ямайским нападающим не разглашаются.

В воскресенье «Спартак» расторг контракт с Николсоном по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне он сыграл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две передачи.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. В составе «красно-белых» нападающий стал обладателем Кубка России, провел 57 матчей, в которых забил 16 мячей. Сезон-2023/24 форвард провел в аренде во французском «Клермоне».

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