Покинувший «Спартак» Николсон подписал контракт с мексиканским клубом

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Шамар Николсон подписал контракт с «Тихуаной», сообщается на сайте мексиканского клуба.
Детали соглашения с ямайским нападающим не разглашаются.
В воскресенье «Спартак» расторг контракт с Николсоном по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне он сыграл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две передачи.
Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. В составе «красно-белых» нападающий стал обладателем Кубка России, провел 57 матчей, в которых забил 16 мячей. Сезон-2023/24 форвард провел в аренде во французском «Клермоне».