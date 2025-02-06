Главный трансфер зимы внутри РПЛ! «Динамо» нашло недостающее звено для чемпионства?

«Динамо» требовался качественный опорный полузащитник для поддержания баланса между обороной и атакой. При Личке у бело-голубых во многих матчах очевидный крен в сторону нападения. Даниил Фомин и Луис Чавес всё же не классические опорники, чтобы в одиночку брать на себя эту работу. Да, с ролью «волнореза» хорошо справлялся Диего Лаксальт, когда Личка перевёл его в центр поля с фланга обороны, но уругваец периодически выбывает — в нынешнем сезоне РПЛ только восемь раз вышел в основе. Да и в защите на привычном левом краю Лаксальт тоже нужен, ведь Дмитрий Скопинцев потерял тренерское доверие настолько, что его место было отдано штатному центрбеку Фернандесу.