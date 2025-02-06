Экс-полузащитник «Краснодара» Каборе объяснил, как можно остановить «Зенит»

— Для того чтобы обыграть «Зенит», нужно верить в свои собственные силы. Очень важно иметь правильный менталитет, настраиваться на победу. Технически вы вряд ли сумеете обыграть «Зенит», так как там собраны мастера, но вот за счёт правильного менталитета и упорной работы — да. Всё возможно. И прошлый сезон это показал, — приводит слова Каборе «РБ Спорт».