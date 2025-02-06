«Не обеднеет». Губерниев — о штрафе Дзюбы в 250 тыс. рублей за резонансное интервью

«Мне сложно сказать, ведь я не секретарь Дзюбы или комитета по этике. Если они посчитали нужным… Дзюба много там наговорил. Не знаю, насколько это не соответствует этическим нормам. Характер интервью Дзюбы был такой: вы все — говно, а я д’Артаньян. Думаю, Дзюба не обеднеет. Он богатый человек», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».