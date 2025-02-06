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«Факел» обыграл «Торпедо» в контрольном матче

«Факел» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на сборе в Турции.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Футболисты воронежского «Факела» обыграли московское «Торпедо» в товарищеском матче в рамках сбора в Турции.

Встреча прошла в Белеке и завершилась победой воронежской команды со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Дилан Мертенс (50-я минута) и Алексей Каштанов (59). У «Торпедо» отличился Максим Максимов (31).

«Факел» ушел на зимний перерыв, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Торпедо» располагается на второй строчке в Первой лиге.

Факел
Торпедо