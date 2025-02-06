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Червиченко: какие € 20 млн за Леви Гарсию? € 10 млн можно заплатить только после пыток

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об информации, что красно-белые проявляют интерес к нападающему греческого АЕКа Леви Гарсии.

Источник: ТАСС

«Кто такой Леви Гарсия? Он играет в чемпионате Греции и является футболистом сборной Тринидада и Тобаго, а ещё ему 27 лет. Какие € 20 млн? Даже € 10 млн за него можно заплатить только после пыток. Понятное дело, что после этого трансфера кто-то будет очень сильно счастлив, но вряд ли это будет “Спартак”», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Леви Гарсия сыграл за АЕК 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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АЕК