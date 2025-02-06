Переход Саласара в «Зенит» откладывается? Уругваец уже в расположении клуба, а на подходе еще два бразильца

«Зенит» проводит активную трансферную кампанию: уже заплатил 33 миллиона евро за Луиса Энрике из «Ботафого» и вернул из аренды центрального защитника Ваню Дркушича. Теперь клуб ведет переговоры еще с несколькими дорогостоящими южноамериканцами.
Запутанный трансфер Саласара
В конце января различные источники сообщили о возможном трансфере 25-летнего полузащитника Родриго Саласара. Сумма сделки называлась разной — от 15 до 20+ миллионов евро с учетом бонусов. В феврале авторитетное испанское издание Marca написало, что уругваец прошел медобследование в Дубае, где сейчас находятся сине-бело-голубые, однако дальнейшие новости оказались противоречивыми.
Трансфер до сих пор не оформлен: сегодня «Чемпионат» вообще сообщил о срыве сделки. Португальская «Брага» якобы опасается не получить деньги за футболиста. По информации источника, клуб не устроили гарантии «Зенита». При этом летом 2023-го команда без проблем продала Витора Тормену «Краснодару» за три миллиона евро.
А по данным Legalbet, «Брага» специально затягивает трансфер, чтобы получить за игрока сразу всю сумму, но в целом готова отпустить полузащитника.
Вот только, по словам председателя правления «Зенита» Александра Медведева, футболист уже находится в расположении петербуржцев — это он подтвердил в разговоре с «СЭ». «Типун вам на язык», — ответил Медведев на вопрос о том, что трансфер Саласара сорвался.
«Зенит» не может договориться по двум бразильцам
Зимой Санкт-Петербург покинули Клаудиньо и Артур, летом к ним прибавится еще и Вендел, который уже договорился о переходе в «Ботафого». Однако бразильцев в «Зените» меньше не станет — к уже пришедшему Луису Энрике могут прибавиться полузащитник Жерсон и правый защитник Уэсли из «Фламенго».
Об интересе к 27-летнему хавбеку минувшей ночью рассказал журналист Жулио Мигел Нето — по его информации, «Зенит» предложил за капитана «Фламенго» 28 миллионов евро. Оффер не устроил бразильцев: журналист Габриэль Рейс сообщил, что красно-черные потребовали 35 миллионов, так как рассчитывают на него на летнем клубном чемпионате мира. Ранее Жерсон уже выступал в Европе — играл за «Фиорентину», «Рому» и «Марсель». У него 11 матчей за сборную Бразилии.
Примечательно, что фамилия капитана «Фламенго» всплыла в СМИ практически одновременно с новостью о трудностях в переговорах по Саласару.
Еще один возможный новичок «Зенита» — партнер Жерсона Уэсли. Первые инсайды о переговорах с 21-летним правым защитником появились в середине января, но долгое время не появлялось никакой конкретной информации. В конце месяца журналист Вене Касагранде написал об отклонении предложения в 25 миллионов евро — «Фламенго» рассчитывает показать лидеров на широкую аудиторию летом во время клубного ЧМ, чтобы получить за них еще больше денег.
После первого отказа журналист Пабло Рафаэль заявил о готовности «Зенита» заплатить 30 миллионов евро и сделать Уэсли самым дорогим защитником в истории РПЛ. Однако, по информации Sport24, «Фламенго» отклонил оффер петербуржцев на 30+8 миллионов. Неизвестно, будут ли сине-бело-голубые делать новое предложение — по данным Metaratings.ru, клуб не собирается тратить на Уэсли более 30 миллионов евро. Сумма действительно выглядит внушительно: тем более летом, по информации Фабрицио Романо, «Атланта» отказалась забирать игрока за 16+4 миллиона.
Понятно, почему «Зенит» ищет укрепление в центр поля и на правый фланг обороны. Из команды ушел Клаудиньо, и летом к нему присоединится другой хавбек Вендел. Справа в защите у команды вообще никого нет — Сергей Волков и Вячеслав Караваев травмированы. В первой половине сезона на этой позиции временами появлялись номинальные центральные защитники.
Артемий Кутейников