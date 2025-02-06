Переход Саласара в «Зенит» откладывается? Уругваец уже в расположении клуба, а на подходе еще два бразильца

Об интересе к 27-летнему хавбеку минувшей ночью рассказал журналист Жулио Мигел Нето — по его информации, «Зенит» предложил за капитана «Фламенго» 28 миллионов евро. Оффер не устроил бразильцев: журналист Габриэль Рейс сообщил, что красно-черные потребовали 35 миллионов, так как рассчитывают на него на летнем клубном чемпионате мира. Ранее Жерсон уже выступал в Европе — играл за «Фиорентину», «Рому» и «Марсель». У него 11 матчей за сборную Бразилии.