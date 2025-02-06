«Зенит» предложил 35 млн евро за футболиста сборной Бразилии, пишут СМИ

По данным источника, бразильцы отклонили первоначальное предложение «Зенита» в 28 млн евро и российская сторона подняла цену. Самому футболисту в Санкт-Петербурге предлагают зарплату в 600 тысяч евро в месяц и контракт на четыре сезона. Встреча сторон пройдет в течение недели.