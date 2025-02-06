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«Зенит» предложил 35 млн евро за футболиста сборной Бразилии, пишут СМИ

«Зенит» предложил «Фламенго» 35 млн евро за футболиста сборной Бразилии Жерсона.

Источник: Ruano Carneiro/Getty Images

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» предложил бразильскому «Фламенго» 35 млн евро за футболиста сборной Бразилии Жерсона, сообщает журналист Хулио Мигель Нето в соцсети Х.

По данным источника, бразильцы отклонили первоначальное предложение «Зенита» в 28 млн евро и российская сторона подняла цену. Самому футболисту в Санкт-Петербурге предлагают зарплату в 600 тысяч евро в месяц и контракт на четыре сезона. Встреча сторон пройдет в течение недели.

В минувшем сезоне капитан «Фламенго» забил 4 мяча и отдал 8 передач в 56 матчах. В активе 27-летнего полузащитника 1 гол в 11 играх за сборную Бразилии.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов предложить «Фламенго» 38 миллионов евро за трансфер 21-летнего защитника Уэсли, рыночную стоимость которого Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.

Зенит